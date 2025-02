Sport.quotidiano.net - Monza battuto in casa dal Verona, decide l'autogol di Lekovic

, 1 febbraio 2025 - Il goffocon cui, al debutto da titolare in Serie A,la partita è un po' la fotografia dell'intero campionato del, che complice anche un mercato ricco di uscite di peso sta sprofondando sempre più verso il baratro: a parlare sono gli appena 13 punti in classifica che inchiodano i brianzoli in un ultimo posto sempre più saldo. Di contro c'è unche vince con il minimo sforzo, salendo così a 23 punti: non ancora la misura buona per tirarsi fuori definitivamente dalle secche, ma di certo le prospettive cominciano a farsi più serene. Le formazioni ufficiali Bocchetti sceglie un 3-4-2-1 aperto da Turati, protetto da Izzo,e Palacios, con Pereira e Kyriakopoulos sulle bande e la coppia Sensi-Urbanski sulla mediana: davanti c'è Mota, assistito da Ciurria e Vignato.