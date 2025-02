Lanazione.it - Montevarchi, torna Sesti per il tour de force

Leggi su Lanazione.it

Inizia il mese decisivo per la salvezza ed è caratterizzato da quattro partite che chiederanno alun ulteriore salto di qualità in termini di attenzione e carattere. Sì, perché se domani a Poggibonsi la prima gara di febbraio, almeno sulla carta, sarà già complicata il calendario proporrà all’Aquila nelle tre domeniche successive altrettanti confronti di notevole difficoltà. Basti pensare che il 9 arriverà al Brilli Peri il Seravezza Pozzi, seconda forza del campionato, mentre il 16 febbraio il derby al Matteini con il Terranuova Traiana metterà in gioco per entrambe le squadre punti pesantissimi per rimanere in categoria. Dulcis in fundo, il 23 approderà in Valdarno il Livorno pigliatutto. Insomma un vero e propriodeper i rossoblù chiamati a moltiplicare gli sforzi e a scongiurare il rischio di farsi risucchiare nei playout.