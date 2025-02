Lanazione.it - Montecatini-Larcianese. Un derby per rilanciarsi

Il campionato di Promozione torna in campo domani (ore 15) per la 21ª giornata. Nel girone A questo ilvaldinievolino del turno è quello fra Valdinievole. i biancocelesti hanno raccolto un solo punto in quattro partire, mentre i viola ne hanno racimolati due che gli sono costati l’uscita momentanea dalla zona play off. La classifica piange di più per la banda di Fabbri, risucchiata nella zona play out e con il fiato sul collo del Marginone pronto all’aggancio, e si troveranno davanti l’ex attaccante Abdulaye Ba. Dall’altra parte per la gara sul terreno di Margine Coperta mister Cerasa dovrà rinunciare ai centrocampisti Salerno e Seghi, entrambi infortunati. Riavrà il portiere titolare Cirillo. Ex di turno anche il giovane attaccante Carrara, che lo scorso anno giocava tra le fila dei termali.