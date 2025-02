Superguidatv.it - Mondiali di sci 2025: italiani in gara e dove vedere le gare

Manca poco alla 48esima edizione deidi Sci Alpino. La competizione vedrà impegnati, per undici giorni, atleti provenienti da tutto il mondo. Scopriamo insiemevederlo e chi sono gli azzurri convocati.di sci alpino: programma evederloDiscesa, Super G, Gigante, Slalom, Combinata e Parallelo a squadre sono solo alcune delledeidi Sci Alpinoin programma dal 4 al 16 febbraio a Saalbach, in Austria. Undici giorni divisi in due settimane: la prima dedicata a parallelo e specialità veloci, la seconda alla combinata e alle discipline tecniche.Malein tv e in streaming? Idi sci alpinosaranno trasmessi in diretta tv, e in chiaro, su canali Rai. Andranno in onda anche su Eurosport (visibile anche per gli abbonati Dazn) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go e NOW.