Mondiali di ciclocross Van Aert | Il favorito è Van Der Poel

Roma, 1 febbraio 2025 - A parole, almeno in pubblico, Mathieu Van Dersi era detto felicemente sorpreso della presenza aididell'acerrimo rivale: chissà in realtà quali siano i veri sentimenti dell'olandese, che a Liévin domani dovrà vedersela anche con Wout Vanper andare a caccia dell'ennesimo titolo iridato Le dichiarazioni di VanProprio il belga, in conferenza stampa, ha provato a spiegare innanzitutto le motivazioni di questo brusco cambio di programma dopo aver trascorso tanti mesi a rispedire al mittente l'invito per vivere il duello più atteso. "In realtà quest'anno ho sempre voluto partecipare ai, ma onestamente prima dell'inverno non mi sarei aspettato di sentirmi così bene. Il desiderio c'è sempre stato: quando poi è arrivata l'occasione l'ho colta.