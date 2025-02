Sport.quotidiano.net - Modena-Mantova 3-1: fenomeno Palumbo, la decide lui

Qualche secolo fa, tale Lorenzo de’ Medici, esteta non indifferente, lasciò alla storia queste raffinate parole: “. chi vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza”. La cosiddetta ’Canzona di Bacco’, ci giunge a supporto nel momento giusto. Perché, effettivamente, del domani non esiste certezza, se non che all’Hotel Sheraton di Milan direttori sportivi, procuratori e presidenti daranno vita alla classica giungla dell’ultimo giorno di mercato. Tutto sarà indecifrabile. E allora, chi vuol essere lieto sia e ci si goda Antoniosenza pensare a quel che sarà, se sarà. Nel ritorno al successo delc’è la firma sublime del numero 10, insieme a quella di Riccardo Gagno, decisivi per motivi diversi ma entrambi attori protagonisti del 3-1 al. Tanto pesante quanto significativo.