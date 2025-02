Tpi.it - MO4MO lancia la campagna “Explicit Content Check” per la prevenzione al tumore ai testicoli

Il 4 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale contro il Cancro e della kermesse sanremese, l’Associazione– MOustache for the MOvement, da anni in prima linea nella lotta alalla prostata, al testicolo e a favore della salute mentale degli uomini, lancerà l’innovativadicontro ilai”.Laaffronta, per la prima volta in modo esplicito e senza filtri, un tema ancora troppo spesso trascurato: ladelai, una patologia che colpisce principalmente i giovani tra i 15 e i 39 anni1, ma sulla quale gli italiani mostrano una preoccupante carenza di informazioni.In base alle stime dell’Associazione Italiana Registri Tumori, nel 2022 sono state registrate oltre 2.000 diagnosi dial testicolo e 134 decessi.