Mister Movie | Upload 4 Stagione Data di Uscita e Dettagli sulla Trama del Sequel

La quartadi, la commedia fantascientifica di Prime Video, si appresta a scrivere l’ultimo capitolo della sua avventura. Le riprese, che daranno il via a questa fase conclusiva, inizieranno il 26 agosto 2024 a Vancouver, British Columbia, Canada, e avranno una durata di circa un mese, concludendosi il 27 settembre 2024.diQuesto calendario, decisamente più breve rispetto ai 2-3 mesi impiegati per le stagioni precedenti, potrebbe subire variazioni durante il processo produttivo, in base alle esigenze del set.L’annuncio del rinnovo, giunto a marzo 2024 dopo un’attesa di oltre tre mesi, ha confermato che questa sarà l’ultimadella serie, ponendo così un punto finale a una narrazione che ha saputo mescolare umorismo e riflessioni futuristiche.