Mister Movie | The Sandman 3 non ci sarà la Serie cancellata da Netflix

La“The” susi concluderà con la seconda stagione, prevista per il 2025. Lo showrunner Allan Heinberg ha dichiarato che la decisione è stata presa poiché il materiale rimanente dei fumetti originali offriva abbastanza contenuto per un’ulteriore stagione, permettendo di focalizzarsi sulla storia di Sogno in modo fedele.LaTheè stataQuesta notizia arriva in un momento in cui Neil Gaiman, creatore del fumetto originale e produttore esecutivo della, sta affrontando accuse di molestie sessuali da parte di diverse donne. Gaiman ha negato tutte le accuse, affermando di non aver mai intrapreso attività sessuali non consensuali.Le accuse hanno avuto ripercussioni su altri progetti legati a Gaiman. Ad esempio, Dark Horse Comics ha interrotto la collaborazione per la“Anansi Boys”, e l’adattamento cinematografico de “Il figlio del cimitero” da parte della Disney è stato sospeso.