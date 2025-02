Mistermovie.it - Mister Movie | Svelata la data di uscita digitale di “The Brutalist”

Leggi su Mistermovie.it

“The”, diretto da Brady Corbet, è stato distribuito nelle sale italiane il 23 gennaio 2025 da Universal Pictures Italia.Ladiindi TheIl film, che ha ricevuto dieci nomination agli Oscar, racconta la storia dell’architetto ebreo ungherese László Tóth, interpretato da Adrien Brody, e della sua fuga dall’Europa del dopoguerra nel 1947 per ricostruire la propria eredità negli Stati Uniti.Ladiper “The” è fissata per il 25 febbraio 2025. A partire da quel giorno, il film sarà disponibile per l’acquisto o il noleggio sulle principali piattaforme digitali.Con un cast di alto livello che include, oltre a Brody, Felicity Jones e Guy Pearce, “The” è stato elogiato dalla critica per la sua potente narrazione e la straordinaria cinematografia.