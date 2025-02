Mistermovie.it - Mister Movie | I Simpson, in arrivo l’episodio speciale The Past and the Furious

Lisatorna indietro nel tempo per salvare una specie estinta nel nuovo episodio “Theand the”La famigliacontinua a stupire il pubblico con avventure sempre più originali e sorprendenti. Nel nuovo episodio intitolato “Theand the”, Lisa intraprende un viaggio nel passato fino al 1923 con l’obiettivo di impedire il massacro degli Springfield Mini Moose, una specie fondamentale per l’ecosistema della città, ma che venne completamente sterminata entro il 1925 a causa della caccia indiscriminata.ITheand theData Uscita e TramaDurante la sua missione, Lisa trova un alleato improbabile nel giovane Montgomery Burns. Tuttavia, come spesso accade con il magnate senza scrupoli, le sue buone intenzioni rischiano di provocare conseguenze imprevedibili e potenzialmente catastrofiche per il futuro.