Mister Movie | Godzilla x Kong Dan Stevens pronto a tornare Trapper sarà protagonista nel prossimo capitolo

Dansta per fare il suo ritorno nel Monsterverse, la celebre saga cinematografica che ha visto il trionfo di. L’attore, noto per il suo ruolo diin “: The New Empire”, ha conquistato i fan, e ora è in trattative perneldella saga, come riportato da The Hollywood Reporter. La trama del nuovo film è ancora avvolta nelo, ma si prevede che vedrà l’introduzione di nuovi personaggi umani che affiancheranno i famosi Titani in un’epica battaglia contro una minaccia catastrofica in grado di distruggere il mondo.Il regista Grant Sputore, conosciuto per il suo lavoro in I Am Mother, dirigerà ilfilm, con Kaitlyn Dever nel cast principale. Dan, però, ha già rivelato di essersi divertito moltissimo durante le riprese del film precedente, soprattutto lavorando al fianco della sua “vecchia amica” Rebecca Hall e del regista Adam Wingard, che ha diretto The Guest e ha supervisionato l’ultima pellicola della saga.