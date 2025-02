Mistermovie.it - Mister Movie | Data Uscita di Dexter: Original Sin Episodio 9?

L’9 di “Sin”, intitolato “Blood Drive”, è previsto per venerdì 7 febbraio 2025 su Paramount+ con Showtime. Per chi preferisce la visione televisiva, l’andrà in onda su Showtime domenica 9 febbraio alle 22:00.diSin, la serie PrequelLa serie prequel, composta da 10 episodi, ha debuttato il 13 dicembre 2024, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente ogni venerdì. La stagione si concluderà con l’finale, “Born This Way”, previsto per il 14 febbraio 2025.In “Blood Drive”,si avvicina al rapitore di bambini, mentre Deb accompagna suo padre al lavoro, ottenendo una nuova prospettiva sul dipartimento di polizia di Miami.Per gli spettatori in Italia, la serie è disponibile su Paramount+. Si consiglia di verificare gli orari di rilascio specifici sulla piattaforma, poiché potrebbero variare.