Thesocialpost.it - Missili russi su Odessa: sette feriti e danni agli edifici storici

Leggi su Thesocialpost.it

Un attaccostico russo ha colpito il centro di, nel sud dell’Ucraina, causando il ferimento di almenopersone e gravirisalenti al XIX secolo. La città portuale sul Mar Nero è spesso berso di bombardamenti, in particolare nella zona del porto.L’attacco e le conseguenze“Attualmente si contanonell’attacco al centro storico di”, ha scritto sui social il governatore regionale Oleg Kiper, precisando che tra le vittime ci sono anche due donne e un bambino. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato duramente l’attacco, definendolo “un’azione deliberata dei terroristi”. Ha inoltre sottolineato come sia stato un caso fortunato che non ci siano state vittime.e operazioni di soccorsoIl governatore Kiper ha pubblicato alcune immagini dei soccorritori intenti a trasportare una donna su una barella fuori dall’Hotel Bristol, uno dei simbolidella città.