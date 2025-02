Ilrestodelcarlino.it - Minore aggredito per la felpa firmata: identificati i baby bulli

Pesaro, 1 febbraio 2025 – Sono statidalla polizia e denunciati i trenni del “branco” che martedì scorso hanno assalito un coetaneo mentre questi si trovava alla fermata del bus, in piazzale Falcone e Borsellino. I tre, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, lo hannoper strappargli di dosso una. Uno di loro lo ha colpito in pieno volto con un pugno mandandolo all’ospedale dove è stato refertato con 15 giorni di prognosi. Si sono poi fatti consegnare lamarchiata “Dior” costringendolo a tornare a casa solo con la maglietta addosso. Le indagini, da parte della Questura, sono partite immediatamente. Grazie ai filmati delle telecamere, alla testimonianza delle persone presenti e al racconto della vittima, ancora sotto choc per l’accaduto, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a risalire velocemente all’identità deiresponsabili dell’aggressione.