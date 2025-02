Ilgiorno.it - Mille incidenti le multe, i punti e i nuovi varchi

Glistradali sono stati 1.117, di cui il 56% non ha causato feriti. Il mese più critico è stato ottobre, con 125, il giorno è il martedì. L’indice di mortalità rilevato è stato dello 0,18%. Molto al di sotto della media nazionale che si attesta all’1,82 %. L’eccezione, tragica, la scorsa estate, il 5 luglio, quando in via Donizetti sono morti due motociclisti, entrati in collisione con una macchina. Un incidente che aveva sconvolto la città, per l’età di una delle due vittime (Manuel Montella aveva solo 37 anni) e per l’affettuosa notorietà di uno dei due (il dirigente scolastico Fabio Castelli, attivo anche nel volontariato con la Croce Rossa). Val la pena dare un’occhiata alle strade che hanno visto più invicidenti lo scorso anno: a primeggiare viale Stucchi, una delle strade a più intensa percorrenza, che ha fatto registrare 73 sinistri, a seguire viale Sicilia con 72, via Borgazzi 45, via Buonarroti 42.