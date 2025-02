Iltempo.it - Milinkovic-Savic para il rigore di Retegui, Atalanta-Torino 1-1

BERGAMO (ITALPRESS) – Il Toro ferma l'. Finisce 1-1 a Bergamo l'anticipo della 23esima giornata, decisive le reti di Djimsiti e Maripan, entrambe nel primo tempo, ma anche e soprattutto ilche, nella ripresa, ha respinto al capocannoniere del torneo, Mateo. Quinto pareggio per i bergamaschi terzi a quota 47, a +8 dalla Lazio che lunedì ospiterà il Cagliari. Nono pari stagionale per i granata, in undicesima posizione: nel prossimo turno la sfida col Genoa, i nerazzurri affronteranno invece il Verona.Quella del Gewiss Stadium è stata una partita a scacchi, con l'che ha provato a sfondare il muro granata. Gasperini ha perso nel riscaldamento Carnesecchi a causa di un risentimento muscolare all'adduttore destro: il primo squillo è arrivato al 15? quando Kolasinac ha tentato un tiro-cross terminato direttamente sul fondo.