Bergamonews.it - Milinkovic-Savic: “Dalla curva mi hanno chiamato ‘zingaro’ e ‘serbo di m…’: il razzismo non va bene”

Leggi su Bergamonews.it

Insulti razzistiNord dell’Atalanta a Vanja, portiere serbo del Torino. Ad accusare i tifosi nerazzurri è lo stesso portiere ai microfoni di Dazn nel post partita.“Finché ci sono gli insulti non c’è problema, è una partita di calcio, ma le cose razziste che mi dicono che sono zingaro o che sono serbo di merda non mi vanno. Io non ho risposto nulla, mi sono solo girato e li ho guardato, ma queste cose non possono esistere e anche lanciare cose non è il modo giusto. Mi dispiace, i tifosi giusti non devono pensare a insultare me, ma pensare alla loro squadra”.Il fatto si è verificato dopo il rigore parato a Retegui a circa un quarto d’orafine:Nord sono piovuti numerosi oggetti e accendini che lo stesso Vanja ha consegnato all’arbitro.Il gioco è rimasto fermo per qualche minuto.