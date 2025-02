Iltempo.it - Milei vuole cambiare anche il sistema calcio: battaglia per la rivoluzione

Dopo aver privatizzato diversi settori storicamente gestiti dallo Stato - come energia, trasporti e agricoltura - il presidente argentino Javiersta provando a rivoluzionareil. Ne ha parlato il Financial Times, secondo cui l'Estudiantes, squadra emergente della massima serie argentina, sta preparando una votazione tra i suoi 56.000 membri per decidere se entrare in una partnership con l'imprenditore statunitense Foster Gillett, figlio dell'ex proprietario del Liverpool Fc, in cambio di un investimento da 150 milioni di dollari. Se approvato, l'accordo renderebbe l'Estudiantes un caso unico nelargentino, dove i club sono di proprietà dei membri e vietano agli investitori di acquisire partecipazioni formali, ostacolando il capitale estero. Il governo considera il caso Estudiantes come un «esperimento» per riformare il