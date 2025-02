Ilgiorno.it - Milano, nuovo corteo dei centri sociali per la Palestina: “Fermiamo i massacri a Gaza e in Cisgiordania”

, 1 febbraio 2025 – Come ormai consuetudine dall'inizio del conflitto, anche questo sabato asi è svolta la manifestazione in solidarietà alla popolazione dia cui prendono parte diverse associazioni palestinesi,fra cui il Vittoria, studenti e simpatizzanti. Si tratta della 69esima manifestazione a favore del popolo palestinese organizzata adal 7 ottobre 2023. Il luogo di ritrovo del presidio è stato piazza Castello. A partire dalle tre del pomeriggio, la polizia non ha fermato le centinaia di partecipanti. Tanti, anche questa volta, come del resto nei sabati precedenti da un anno e mezzo a questa parte. Presidio dei palestinesi contro Israele e la guerra a, 01 febbraio 2025. ANSA/MATTEO CORNER Numeri impressionanti In particolare è stato attuato un presidio in piazza Castello, in centro città a partire dalle 15.