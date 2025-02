Ilgiorno.it - Milano, le pattuglie passano al setaccio la Darsena e piazzale Loreto: 441 persone e 300 auto controllate

, 1 febbraio 2025 – Quasi trecento veicoli e 441, 237 conducenti sottoposti all'alcoltest con 4 positivi, 34 ai test per gli stupefacenti con nessun positivo, sei patenti ritirate, sette veicoli sottoposti a fermo, elevati 79 verbali per infrazioni al C odice della Strada, una persona denunciata per patente falsa e ?tre segnalati come consumatori sostanze stupefacenti. In via Padova È il bilancio di due operazioni svolte ieri sera dalla Polizia Locale con l'ausilio delle Unità cinofile in zona. All'attività dei cosiddetti “pattuglioni” si è accompagnata anche quella del reparto dell'Annonaria che hanno sanzionato due minimarket in via Padova per vendita di alcol dopo mezzanotte e multato per quattromila euro un bar inper varie violazioni in materia igienica e di conservazione e tracciabilità degli alimenti.