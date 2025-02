Ilrestodelcarlino.it - Milanese, cattedra alla Politecnica

Il direttore dell’unità operativa complessa di urologia dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Giulio, ha assunto il ruolo di professore associato per ladi urologia del Corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Universitàdelle Marche di Ancona, in qualità di vincitore di concorso pubblico e in seguito all’abilitazione scientifica nazionale conseguita nel 2024. Un importante scatto in avanti nel mondo accademico per il dottorche, proprio in questi giorni, sta lavorando insiemedirezione dell’Ast picena per l’imminente riapertura, all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, del reparto di urologia dove continuerà, naturalmente, a svolgere il suo duplice ruolo di direttore e di medico chirurgo.è docente di urologia al corso di laurea in infermieristica e di urologia funzionale al corso di laurea in fisioterapia, entrambi nelle sedi di Ascoli, ed è titolare di numerosi altri insegnamentiscuola di specializzazione di urologia, sempre dell’Universitàdelle Marche dove diventa professore associatodi urologia (titolare è il professore ordinario Andrea Benedetto Galosi) del Corso di laurea in medicina e chirurgia.