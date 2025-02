Sport.quotidiano.net - Milan, scelte obbligate. Tra alti e (troppi) bassi. Pulisic è una certezza

Il derby di domani per riallacciare il filo con la Supercoppa, ancora fresca eppure già così lontana. E per staccarsi definitivamente dalla serata da incubo di Zagabria. Non si può più sbagliare: non una frase a effetto, ma un dato di fatto e ambientale. I numeri dicono -5 dal quarto posto, con una partita in meno e un febbraio di fuoco: il derby, Roma in Coppa Italia mercoledì a San Siro alle 21, poi Empoli, l’andata a Rotterdam col Feyenoord, il Verona. E ancora Torino, ritorno di Champions, recupero a Bologna (mercoledì 26 alle 18.45, in caso di mancata qualificazione il giorno dopo alle 20.45). Tutto sul tavolo, "tutto ancora in mano", per citare Conceiçao che in questi giorni ha tenuto a rapporto la squadra, dopo quel "ci vuole orgoglio, amor proprio, altrimenti, così, è difficile. E possono anche venire i dieci migliori allenatori al mondo".