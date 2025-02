Serieanews.com - Milan, rivoluzione totale: il segnale degli errori e del fallimento estivo della dirigenza

Gennaio è da sempre il mese del calciomercato, ma quest'anno il Milan sembra voler davvero scuotere le proprie fondamenta. Dopo un inizio di stagione altalenante e qualche scelta discutibile durante il mercato, la dirigenza rossonera sta cercando di porre rimedio con una serie di movimenti che promettono di cambiare faccia alla squadra. Fino a ora, l'unico acquisto ufficiale è stato Kyle Walker, un innesto di esperienza e carisma sulla fascia destra. Tuttavia, l'allenatore Sergio Conceiçao ha le idee chiare: la squadra necessita di rinforzi, in particolare in attacco e in difesa. Il focus, ora, è su due nomi che scaldano i cuori dei tifosi: Santiago Gimenez e Joao Felix.