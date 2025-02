Sport.quotidiano.net - Milan-Inter, Conceiçao: “Sento troppe bugie, dobbiamo ripartire dalle basi”

o, 1 febbraio 2025 - “Sarà un derby diverso da quello che abbiamo vinto in Supercoppa. L'la conosco dai tempi del Porto, Inzaghi e i suoi giocatori lavorano insieme da tempo e così è più facile. Ma hanno debolezze anche loro, come tutte le squadre al mondo”. Parte così Sergioalla vigilia della sfida di domenica, a San Siro, alle ore 18. Ma è solo l'inizio di una conferenza che si accende alla svelta. Il mercato incombe: Santiago Gimenez in arrivo già oggi dal Feyenoord, Alvaro Morata in partenza per il Galatasaray. Il tecnico: “Di Gimenez non parlo, non è ufficiale. Su Morata: perché ci sia un matrimonio devono essere d'accordo la sposa, lo sposo e il prete. Qui è un po' così”. Altra stoccata, pur senza che il tecnico faccia riferimenti diretti, sulle voci che circolano in merito a giocatori scontenti della sua linea dura, oltre che sul mercato in uscita.