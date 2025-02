Inter-news.it - Milan-Inter, Conceicao prepara uno “scherzo” a Inzaghi? Due soluzioni inattese!

Sergiodeve fare i conti con qualche problema di troppo, tra infermeria e mercato. Per questo inl’allenatore potrebbe optare per dellealternative che rischiano di cogliere di sorpresa Simone.LA DIFESA – Alla vigilia di, in programma domani a San Siro alle ore 18.00, arrivano delle particolari indicazioni sulle possibili scelte di Sergio. A riferirle è Beppe Di Stefano, nel corso del collegamento con Sky Sport 24: «Le condizioni dei due centrali di difesa, Thiaw e Gabbia, non sono ancora ottimali. Questo vuol dire che saranno disponibili ma probabilmente non ci sarà la titolarità. Li pensiamo ancora in fase di verifica. In quel caso due le: o Tomori titolare insieme a Pavlovic, oppure Walker con Gimez come terzino destro».