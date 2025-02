Inter-news.it - Milan-Inter, Conceicao prepara un esordio. Emergenza dietro – CdS

La squadra rossonera è in un momento ditotale, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Sergiouninsecondo il Corriere dello Sport.MERCATO – Ilsolo ieri ha fatto il suo primo allenamento a pochi giorni dal derby contro l’. Sergiosta vivendo un vero e proprio momento da incubo, perché il mercato va oltre l’impegno di domenica. Alvaro Morata aspetta il via libera per andare al Galatasaray, Francesco Camarda per finire in prestito al Monza. A questi si è aggiunto ieri sera Fikayo Tomori, che dovrebbe presto diventare un giocatore del Tottenham in Premier League., le probabili scelte diDISPONIBILI – Nonostante questo il difensore inglese sarà titolare con Pavlovic al centro della difesa.