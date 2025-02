Inter-news.it - Milan-Inter, Abraham dal 1?? Dubbio difesa: probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

Tra meno di 24 ore ci sarà, derby della Madonnina valido per la ventitreesima giornata di campionato. Conceicao ragiona sulladovrebbe giocare dall’inizio. Poi unin. Laper.LE ULTIME – Verso, partitissima della ventitreesima giornata di Serie A. Un derby fondamentale per entrambe le squadre: da un lato i rossoneri, reduci dalla clamorosa sconfitta di Zagabria che li ha fatti scivolare ai playoff di Champions League e in piena rivoluzione sul mercato; dall’altro i nerazzurri, che volano sulle ali dell’entusiasmo e vogliono il riscatto dopo i due derby persi all’andata e in finale di Supercoppa italiana. Simone Inzaghi ha un solo verodida sciogliere che riguarda la regia e aspetta allo stesso tempo il via libera per avere Nicola Zalewski (ragazzo già ao).