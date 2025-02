.com - Milan-Feyenoord, il derby di Gimenez: l’attaccante destinato a vestire rossonero

(Adnkronos) – Santiago, ai playoff di Champions League, potrebbe affrontare il suo passato, oppure quello che poteva essere il suo futuro. Il sorteggio di Nyon ha infatti regalato alla sfida al, proprio nei giorni i cui sta entrando nel vivo la trattativa permessicano, primo obiettivoper il reparto avanzato. Ilnelle ultime ore si è avvicinato alla richiesta del, che per liberare il suo centravanti chiedeva 45 milioni, alzando la propria offerta fino a sfiorare i 40 milioni. La probabile uscita di Alvaro Morata, che sembraal Galatasaray dopo la lite con Conceicao, potrebbe agevolare l’operazione, mentre il futuro confronto in Champions League con gli olandesi potrebbe rivelarsi un boomerang sul mercato. La prospettiva di ritrovarsi davanti il proprio bomber da avversario infatti, potrebbe indurre ila spingere per rimandare l’affare a giugno.