Migrazione, tra strumentalizzazione politica e falsi miti da sfatare

Riproponiamo il testo di Elita Viola della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 20 gennaio 2025Nell’anno appena concluso, con oltre 80 Paesi chiamati al voto e il coinvolgimento di quasi metà della popolazione mondiale alle urne, laè stata strumentalizzata come mai prima d’ora, influenzando profondamente politiche e opinioni pubbliche. È quanto sottolineato dal Mixed migration review 2024, diffuso a dicembre, che offre un’analisi approfondita delle interazioni tra politiche migratorie e dinamiche elettorali, esaminando come i temi migratori siano stati utilizzati per scopi politici e spesso distorti, attraverso la diffusione di.Il tema migratorio al centro delle campagne elettoraliDurante il 2024, numerosi governi e partiti politici hanno basato le proprie campagne elettorali sulla retorica anti-migrante.