Lanazione.it - Migranti sfruttati, un ricercato arrestato in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 1 febbraio 2025 - La Polizia haa Pistoia uno dei ricercati sfuggiti all'operazione condotta dalla Squadra mobile di Crotone due giorni fa contro un'organizzazione dedita al reclutamento, l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale di cittadini georgiani da utilizzare come forza lavoro in condizioni di sfruttamento che ha portato alla cattura di nove persone. Secondo gli investigatori, che hanno condotto le indagini delegate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, l'indagato avrebbe svolto le funzioni di autista. Giunto a Pistoia, grazie all'attività di monitoraggio condotta con il Servizio centrale operativo e con Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, divisione Interpol, gli agenti dell' Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Pistoia hanno intercettato il minivan in uso all'organizzazione con il quale venivano effettuate le trasmigrazioni.