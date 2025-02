Tg24.sky.it - Migranti, oggi l'arrivo dei 43 dall'Albania. Governo: "Supereremo anche questo ostacolo"

Dopo lo stop ai trattenimenti deciso ieria Corte d'Appello di Roma, è atteso per stasera l'a Bari dei 43(bengalesi ed egiziani), a bordo di una motovedetta della Guardia costiera. I giudici hanno rimandato la questione alla Corte di Giustizia Ue. Si infiamma la polemica politica: fonti diparlano di "grande stupore", perché "non c'è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte europea". Hanno poi ribadito che l'esecutivo è "al lavoro per superare". Le opposizioni sottolineano invece il "clamoroso fallimento" della premier Giorgia Meloni, con la segretaria del Pd Elly Schlein che evidenzia "lo spreco di soldi pubblici".