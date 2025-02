Lapresse.it - Migranti in Albania, nave della Guardia Costiera verso Bari con 43 a bordo

Sta per mollare gli ormeggi dal porto di Shengjin, in, laDe Graziacon ai 43provenienti dal Cpr di Gjader e ‘liberati’ ieri sera dalla Corte d’Appello di Roma, che non ha convalidato i trattenimenti. L’arrivo aè previsto fra circa 7 ore. Nella giornata di ieri, la Corte d’appello di Roma, ha rifiutato di approvare la rapida espulsione di 43 richiedenti asilo detenuti inda martedì in base a un controaccordo sull’immigrazione per spostare il procedimento oltre i confini dell’Unione Europea.La corte ha deferito il caso alla Corte di giustizia europea, in Lussemburgo, che dovrebbe emettere una sentenza il 25 febbraio relativa ai casi precedenti, in cui la serie di sentenze di tribunale inferiore ha aperto una frattura tra il Governo Meloni e il sistema giudiziario italiano.