Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, il Viminale insiste: “Il governo andrà avanti con convinzione”. E accusa le Corti d’Appello: “Prendono tempo”

Proprio mentre la motovedetta della Guardia costiera è in navigazione direzione Bari per riportare in Italia i 43trasferiti lo scorso martedì in, ilribadisce: “Ilnellache il contrasto all’immigrazione irregolare che si avvantaggia dell’utilizzo strumentale delle richieste di asilo sia la strada da perseguire per combattere gli affari dei trafficanti senza scrupoli”. Lo sottolineano fonti del ministero dell’Interno secondo cui il Protocollo Italia-“è il modello da cui partire per la realizzazione di veri e propri hub regionali sui quali c’è stata piena convergenza da parte dei ministri europei“.Un commento che arriva dopo l’ennesimo flop dei trasferimenti diinorganizzati dal. Questa volta a non convalidare i trattenimenti degli stranieri arrivati martedì nel Cpr di Gjader in, sono stati i giudici della Cortedi Roma.