Secoloditalia.it - Migranti in Albania, il governo va avanti. La maggioranza respinge l’assalto delle toghe

«Stupore» e «sconcerto», certo. Ma anche la ferma volontà di andare. Dopo l’ennesima entrata a gamba tesa della magistratura contro le politiche migratorie del, Palazzo Chigi eribadiscono ciò chepoliticizzate e sinistra non riescono a digerire: non hanno alcuna intenzione di deflettere dagli impegni assunti con gli italiani. Fra i quali c’è quello di contrastare l’immigrazione clandestina e i clan di trafficanti che la gestiscono. «Siamo al lavoro per superare anche questo ostacolo», hanno fatto sapere fonti della Presidenza del Consiglio dopo il nuovo stop al trattenimento deiin, arrivato stavolta dalla Corte d’Appello di Roma.Lo «sconcerto» per la decisione della Corte d’Appello suiinI 43che erano stati trasferiti nel centro di permanenza per il rimpatrio in, provenienti da Egitto e Bangladesh, rientreranno oggi in Italia.