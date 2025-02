Secoloditalia.it - Migranti in Albania, e tre: i 43 rispediti indietro verso Bari. Stoccata Viminale: le Corti d’Appello rinviano per prendere tempo

in, ancora un dietrofront. E ilincalza: lesolo per, ma il modello Roma-Tirana è già largamente condiviso in Ue. E tre: inversione di rotta dunque anche per la nave De Grazia della Guardia Costiera, partita da Shengjin incon a bordo i 43, per cui ieri la Cortedi Roma ha sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti. Rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia di Giustizia dell’Unione Europa. L’arrivo a, a quando si apprende, è previsto entro le 19 di oggi (sabato 1 febbraio ndr). A bordo sono tutti uomini: un gruppo di richiedenti asilo, per lo più di nazionalità bengalese ed egiziana, che dovrà rientrare in Italia secondo quanto disposto dalla magistratura. E dopo l’arrivo nel capoluogo pugliese iverranno trasferiti nel centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) diPalese.