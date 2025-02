Quotidiano.net - Migranti già di ritorno dall’Albania, fonti del Viminale: “Il governo andrà avanti sul protocollo”

Roma, 1 febbraio 2025 – La nave De Grazia della Guardia Costiera è partita alle 12.35 da Shengjin in Albania con a bordo i 43, per i quali la Corte d'Appello di Roma ha sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europa. L'arrivo a Bari, a quando si apprende, è previsto a Bari entro le 19. A group of migrants embark on an Italian coast guard ship at the Shengjin port in Albania on February 1, 2025. Dozens of migrants departed from Albania under Italian custody on February 1, after a ruling by judges in Rome struck a fresh blow against Italian prime minister's embattled migrtion scheme. (Photo by Adnan Beci / AFP) Intanto, però,delfanno sapere che "ilnella convinzione che il contrasto all'immigrazione irregolare che si avvantaggia dell'utilizzo strumentale delle richieste di asilo sia la strada da perseguire per combattere gli affari dei trafficanti senza scrupoli".