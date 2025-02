Quotidiano.net - Migranti da Albania a Bari: critiche al modello di trattenimento albanese

E' arrivata nel porto dila motovedetta della guardia costiera con a bordo i 43richiedenti asilo per i quali non è stato convalidato ilnel centro di Gjader in. I, tutti uomini adulti di nazionalità bengalese ed egiziana, saranno trasferiti nel Cara diPalese. A terra ad attenderli oltre ai primi soccorsi e le forze dell'ordine, anche un presidio dell'Arci che denuncia "il flop del" e un una serie di "procedure illegittime e condizioni intollerabili" per i. E' il terzo trasferimento in Italia diinizialmente trattenuti nel centro in