Quotidiano.net - Migranti bengalesi ed egiziani tornano in Italia: decisione della Corte d'appello di Roma

Leggi su Quotidiano.net

Ha appena lasciato il porto di Shengjin la motovedettaGuardia costierana con a bordo i 43trasferiti lo scorso martedì in Albania. Il gruppo dei richiedenti asilo, di nazionalità bengalese ed egiziana, dovrà rientrare insecondo quanto disposto dai giudicid'di. L'arrivo a Bari è previsto per le 20.30 di questa sera. Si tratta del terzo no dei giudici al trattenimento nel centro di Gjader.