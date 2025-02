Tg24.sky.it - Migranti, arrivati a Bari i 43 richiedenti asilo non trattenuti in Albania

Dopo lo stop ai trattenimenti deciso ieri dalla Corte d'Appello di Roma, dall'sono tornati in Italia 43(bengalesi ed egiziani): sono sbarcati a, a bordo di una motovedetta della guardia costiera che era partita intorno alle 12:30 dal porto di Shengjin, per essere trasferiti nel Cara diPalese. A terra ad attenderli un presidio dell'Arci che denuncia "il flop del modello albanese" e un una serie di "procedure illegittime e condizioni intollerabili" per i. Si infiamma intanto la polemica politica: fonti di Palazzo Chigi parlano di "grande stupore", perché "non c'è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte europea" su quando un Paese possa considerarsi sicuro per il rimpatrio. I giudici hanno infatti rinviato la questione alla Corte di Giustizia Ue.