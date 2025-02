Oasport.it - Michela Moioli torna sul podio nello snowboardcross in Cina e sfiora la vittoria per 0.05

sulnella Coppa del Mondo dial femminile. La lombarda, quasi un anno dopo, trova la top-3 nel massimo circuito internazionale (da segnalare che quest’anno si è disputata una sola gara) in quel di Beidahu, in.Prova eccellente da parte dell’azzurra che nei turni precedenti si è ben disimpegnata per poi giocarsela al meglio nella Big Final, dove laè mancata veramente per pochissimo (cinque centesimi). Quello odierno è ilnumero 43 a livello individuale della carriera.A vincere è la britannica Charlotte Bankes, con una gran rimonta sul rettilineo finale, scavalcando proprio l’azzurra. Terza posizione per la francese Lea Casta che conquista la leadership della classifica generale dopo ilin apertura a Cervinia.Non c’erano altre atlete italiane presenti in terra cinese.