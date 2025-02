Fanpage.it - “Mi sono dimenticato il nostro appuntamento”: WhatsApp mette fine alla scusa più usata dagli utenti

Con la nuova funzione Evento per le chat singole sarà possibile fissare promemoria, appuntamenti ma anche aggiungere una location per riunioni di persona o collegare l'evento a una chiamata video o audio per riunioni virtuali. Ini destinatari potranno accettare o rifiutare l'evento.