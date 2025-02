Liberoquotidiano.it - Meteo, Giuliacci: Una fortissima perturbazione sta per colpire l'Italia, dove e quando

Unasta perl'. Il nord del Paese sarà attraversato da piogge battenti e da un drastico calo delle temperature. A dare un quadro completo di ciò che ci attende è il colonnello Mariosu.it: "Le mappeconfermano infatti che sarà un sabato 1 febbraio molto nuvoloso e piovoso al Norst e, almeno al mattino, anche al Nordest, con l'eccezione di Emilia Orientale e Romagna, zonele piogge si esauriranno già nel corso della notte precedente. Quindi il fine settimana, al Nord, inizierà con il maltempo, caratterizzato anche da nuove nevicate sulle Alpi, ma sempre solo a quote medio-alte, ovvero oltre gli 800-1200 metri. Questa fase di maltempo si esaurirà comunque con la giornata di sabato e lascerà poi il posto a una domenica 2 febbraio in cui tornerà a splendere il sole praticamente in tutte le regioni settentrionali".