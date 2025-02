Tg24.sky.it - Meteo, fine settimana con pioggia e neve. Ecco quando e dove

Leggi su Tg24.sky.it

Il maltempo non abbandona l’Italia che ancora nelle prossime ore dovrà fare i conti con precipitazioni abbondanti e nevicate che sui rilievi alpini potranno scendere fino a 700/800 metri di quota. Weekend all’insegna dellaspecialmente su regioni come la Liguria, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Leggero miglioramento invece nella zona del Triveneto. La causa del maltempo? Una vasta circolazione ciclonica che, come spiegano gli esperti de il.it, attualmente è composta da due centri motore. Il primo si trova tra le coste meridionali della Francia e la Corsica, il secondo sull'area centro-settentrionale dell'Algeria