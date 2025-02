Napolipiu.com - MERCATO – Romano: “Saint-Maximin-Napoli, scambio documenti in corso! I dettagli dell’operazione”

: “in! I”">Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’Al-Ahli per l’esterno francese. Prestito oneroso da 3-4 milioni senza diritto di riscatto, si attende solo il via libera dalla Saudi Pro League.Ilpiazza il colpo Allan. Secondo quanto riportato da Fabrizio, uno dei massimi esperti di calciointernazionale, l’accordo con l’Al-Ahli è ormai definito e le parti hanno già iniziato lodeiper finalizzare l’operazione.La formula è quella del prestito oneroso: il club di De Laurentiis verserà nelle casse della società saudita una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro, senza diritto di riscatto.“Tutte le parti stanno ora aspettando il via libera legale da parte saudita e del Fenerbahce per interrompere il prestito”, ha rivelato