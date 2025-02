Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: Zalewski rinnovo e cessione, Soulé richiesto in Inghilterra

Leggi su Sport.quotidiano.net

31 gennaio 2025 - Ilsta arrivando nelle sue ultime battute e in casalo si vuole sfruttare fino all'ultimo per consegnare a Ranieri la squadra migliore possibile per tentare l'assalto all'Europa in campionato e continuare a lottare in Europa League. Il sorteggio non ha sorriso in pieno ai capitolini, mettendo Dybala e compagni contro il Porto, piuttosto che contro il Ferencvaros, ma questo non significa dover correre ai ripari sul. Al contrario in queste ore a Trigoria i giallorossi sembrano molto più attivi sulle trattative e i discorsi in uscita e sulle trattative per sfoltire la rosa, piuttosto che andare a rinforzarla. In particolare in casatiene banco la questione legata a Nicola. Dopo tanti mesi di silenzio a riguardo e uno scarso utilizzo che sembrava ormai delinearne tutti i contorni per un addio, da vedere solo la destinazione, ci sono stati alcuni colpi di scena.