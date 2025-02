Tvplay.it - Mercato Napoli, Conte è una furia: la decisione lascia increduli

Situazione rovente in casadove ilnon ha convinto Antonioed i tifosi del club partenopeo. Ecco le ultime.Ultimi giorni di, una sessione invernale molto particolare e non molto convincente per ilcapolista della serie A. Il club azzurro ha ceduto la sua stella Kvicha Kvaratskhelia per oltre 70 milioni e tanti tifosi si aspettavano unpiuttosto caldo e con colpi di livello. Ora manca poco e le cose sembrano ben diverse.è una: la(Lapresse) TvPlayPochi giorni alla fine del, si sono fatti nomi e in tutti i reparti: prima Garnacho che è diventato pian piano un nome da sogno, poi Adeyemi e nel mezzo tanti nomi in unche non ha mai trovato un’alternativa concreta al talento georgiano, finito invece tra le fila del PSG.