Mercato Juventus, Tomori non cambia idea: la sua risposta dopo l'accordo Milan-Tottenham. Ultime

di RedazioneNews24non: cosa filtra sul possibile trasferimento del difensore inglese in Premier LeagueSecondo quanto riportato da Sky Sport, Fikayoha riflettuto sulla destinazionee, per il momento, vuole restare ao.hanno già raggiunto un'intesa verbale per una cifra intorno ai 25 milioni più bonus. Fikayo, che non aveva aperto neanche alla Juve, vuole però restare in rossonero. Il difensore inglese non sembra intenzionato a tornare in Premier League.