Rompipallone.it - Mercato Juventus, non solo Kolo Muani: dal Psg arriva un altro attaccante

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Febbraio 2025 8:36 di Clemente GrimaldiNon: per laè in arrivo undal Psg.Sono le ultime ore di calcio. La sessione invernale si chiuderà tra poco più di 48 ore: alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio – dopo la sfida tra Cagliari e Lazio – suonerà il gong. Unin cui ci si aspettava unaprotagonista, considerando gli infortuni di Bremer, Cabal e Milik. La dirigenza bianconera, però, ha visto sfumarsi un obiettivo dopo l’e ha di fatto deluso i propri tifosi.Giuntoli ha iniziato la sessione mettendo a segno un colpo a sorpresa: Alberto Costa, l’unico acquisto – finora – a titolo definitivo. Dopodiché, senza non pochi problemi, è stato finalizzato il colpodal Psg con la formula del prestito secco.