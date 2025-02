Tvplay.it - Mercato Juve, salta tutto: che tegola per Giuntoli

Leggi su Tvplay.it

Dopo aver avviato la trattativa con convinzione, lantus deve cambiare strategia perché è arrivato il no del club alla cessione del calciatore: il motivo.Lantus deve ripensare i suoi piani per il calcioinvernale, anzi per ciò che ne resta. Infatti, glieli ha completamente stravolti l’ultima decisione giunta da oltralpe, che riporta il direttore sportivo Cristianoa delle necessarie valutazioni insieme allo staff dirigenziale e chiaramente all’opinione del tecnico Thiago Motta. Il disguido di sarebbe verificato per mancanza di accordo sulla formula del trasferimento e pare difficile da risolvere nei giorni che restano a disposizione.: cheper(LaPresse) – tvplay La società bianconera ha passato in rassegna alcuni profili per sopperire qualitativamente e numericamente prima diall’assenza di Gleison Bremer per infortunio, che ha condizionato sin da inizio stagione i piani del club per la formazione, ma anche quello accaduto a Pierre Kalulu, fermato da una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra e da rivalutare nelle prossime settimane.